AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:12

Başkan Kayalı belediye personeliyle piknikte buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kuşadası Belediyesi personeliyle Sevgi Plajı’nda düzenlenen bir piknikte buluştu. Başkan Kayalı, geçtiğimiz yıllarda planlamaları yapılan projeleri yaşama geçirebilmek için Kuşadası Belediye Başkanlığına...

Başkan Kayalı belediye personeliyle piknikte buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kuşadası Belediyesi personeliyle Sevgi Plajı’nda düzenlenen bir piknikte buluştu. Başkan Kayalı, geçtiğimiz yıllarda planlamaları yapılan projeleri yaşama geçirebilmek için Kuşadası Belediye Başkanlığına bir kez daha aday adayı olduğunu açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın davetiyle düzenlenen pikniğe belediye personelinin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel, Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Piknikte konuşan Belediye Başkanı Kayalı, geçtiğimiz dört buçuk yılda Kuşadası Belediyesi’nde kurumsallaşmayı sağladıklarını belirterek daha güzel bir Kuşadası oluşturmak için 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz dört buçuk yılda Kuşadası Belediyesi’nin çok önemli işlere imza attığını belirten Başkan Kayalı, özellikle bir belediyenin asli görevleri olan yol, temizlik ve park bahçe hizmetlerinde eksiksiz çalıştıklarını ifade etti. Yap, işlet, devret yöntemini benimsemediklerini belirten Kayalı, önümüzdeki dönem başta Kent Meydanı Projesi’ni hayata geçirmek için çalışacaklarının altını çizdi.

Etkinlik Belediye Başkanı Kayalı’nın konuşmasının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Hakan Alkar’ın konseriyle devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku