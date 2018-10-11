AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:15

Başkan Kayalı İkioluklu sakinleriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Camiatik Mahallesi’ndeki İkioluklu-Yıldırım Caddesi sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi. Mustafa Adalıoğlu Parkı’nda düzenlenen toplantıda Başkan Kayalı’ya Belediye Başkan...

Başkan Kayalı İkioluklu sakinleriyle bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Camiatik Mahallesi’ndeki İkioluklu-Yıldırım Caddesi sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi. Mustafa Adalıoğlu Parkı’nda düzenlenen toplantıda Başkan Kayalı’ya Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit ve birim müdürleri eşlik etti.

Bölge sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Kayalı, önümüzdeki haftalarda Yıldırım Caddesi ve İkioluklu bölgesinde yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını belirterek bölgenin aydınlatma problemi için de çözüm arayışı içerisinde olduklarını ifade etti. Bölgede sürdürülen projelendirme faaliyetinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayalı, Yıldırım Caddesi ve İkioluklu Mevkii’nin Kuşadası’nın kalbi olduğunu belirtti.

Başkan Kayalı, Yıldırım Caddesi’nin güzelleştirilmesi ve turizme kazandırılması için çalıştıklarına dikkat çekerek “Bölge ile ilgili olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ciddi çalışmalarımız oldu. ‘Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar’ projemiz bu bölgeyi de kapsıyor. Bu proje sayesinde ilçemize gelen turistleri Yıldırım Caddesi ve İkioluklu Mevkii’ne çekmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla ‘Türk Kahvesi Evi’ ve ‘Ege Mutfağı Evi’ projelerini tamamlayarak 7 Eylül’de açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Toplantıda İkioluklu-Yıldırım Caddesi sakinleri adına konuşan Ahmet Altunsoy ise Kuşadası Belediyesi tarafından, tarihi yapılara ev sahipliği yapan Yıldırım Caddesi’nin turizme kazandırılması ile ilgili olarak atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek cadde üzerinde bulunan evlerde yapılan restorasyon çalışmalarının bölgeye değer kattığını ifade etti. Altunsoy, İkioluklu’ya ismini veren İkioluklu Çeşmesi’nin de restore edilmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku