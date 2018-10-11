Başkan Kayalı İkioluklu sakinleriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Camiatik Mahallesi’ndeki İkioluklu-Yıldırım Caddesi sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi. Mustafa Adalıoğlu Parkı’nda düzenlenen toplantıda Başkan Kayalı’ya Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit ve birim müdürleri eşlik etti.

Bölge sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Kayalı, önümüzdeki haftalarda Yıldırım Caddesi ve İkioluklu bölgesinde yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını belirterek bölgenin aydınlatma problemi için de çözüm arayışı içerisinde olduklarını ifade etti. Bölgede sürdürülen projelendirme faaliyetinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayalı, Yıldırım Caddesi ve İkioluklu Mevkii’nin Kuşadası’nın kalbi olduğunu belirtti.

Başkan Kayalı, Yıldırım Caddesi’nin güzelleştirilmesi ve turizme kazandırılması için çalıştıklarına dikkat çekerek “Bölge ile ilgili olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ciddi çalışmalarımız oldu. ‘Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar’ projemiz bu bölgeyi de kapsıyor. Bu proje sayesinde ilçemize gelen turistleri Yıldırım Caddesi ve İkioluklu Mevkii’ne çekmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla ‘Türk Kahvesi Evi’ ve ‘Ege Mutfağı Evi’ projelerini tamamlayarak 7 Eylül’de açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Toplantıda İkioluklu-Yıldırım Caddesi sakinleri adına konuşan Ahmet Altunsoy ise Kuşadası Belediyesi tarafından, tarihi yapılara ev sahipliği yapan Yıldırım Caddesi’nin turizme kazandırılması ile ilgili olarak atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek cadde üzerinde bulunan evlerde yapılan restorasyon çalışmalarının bölgeye değer kattığını ifade etti. Altunsoy, İkioluklu’ya ismini veren İkioluklu Çeşmesi’nin de restore edilmesini arzu ettiklerini ifade etti.