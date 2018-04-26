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26 Nisan 2018 Perşembe 18:05

Başkan Kayalı, turizm fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Kuşadası Turizm Söyleşileri’nin ilk konuğu oldu.Turizm Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Kayalı,...

Başkan Kayalı, turizm fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi
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Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Kuşadası Turizm Söyleşileri’nin ilk konuğu oldu.

Turizm Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Kayalı, Kuşadası turizmini eski günlerine kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hazırlanan “Kuşadası Turizm Söyleşileri’nin ilki kampus içerisindeki çok amaçlı salonda gerçekleşti. Moderatörlüğünü ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi’nin yaptığı söyleşilerin ilk konuğu Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı oldu.

Kuşadası turizmini canlandırmak için Kuşadası Belediyesi olarak tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Kayalı, son iki yılda 100’ün üzerinde yabancı turizm acente temsilcisi ve gazeteciyi Kuşadası’nda ağırladıklarını belirtti. Kayalı, Kuşadası’nı turizmde eski günlerine getirmeyi önemli bir görev olarak benimsediklerini belirterek “ Geçtiğimiz son iki turizm sezonu tüm ülkemizde olduğu gibi Kuşadası’nda da ne yazık ki pek olumlu geçmedi. Biz bu durumu atlatmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Tanıtım çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda birçok turizm fuarına katılarak ilçemizi tanıttık. Ayrıca Fransa, Hollanda, İngiltere, Çin ve Polonya gibi önemli pazarlardan birçok sektör temsilcisiyle beraber medya mensuplarını ilçemizde ağırlayarak birebir tanıtım çalışması yaptık. Bu insanlar ülkelerine döndüklerinde ilçemizin tipik bir Ortadoğu kentinden çok daha farklı olduğunu ülke vatandaşlarına anlattılar. Bu çalışmanın faydalarını içinde bulunduğumuz sezonda büyük ölçüde göreceğiz” dedi. Başkan Kayalı, söyleşinin ardından ADÜ Turizm Fakültesi binasını dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.
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