Başkan Özakca,n Dalama Mahallesindeki 30 yıllık yemek hayrına katıldı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Dalama Mahallesi’nde 30 yıldan bu yana sürdürülen geleneksel yemek hayrına katıldı.

Dalama Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Dülger; 30 yıldan bu yana her yıl Nisan ayında, Dalama Mahallesi Eski Alacaklı Köyü Mevkiinde bulunan alanda yemek hayrı gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Hayır gerçekleştirdiğimiz alanın yolu daha önce toprak yoldu ve mahalle halkının buraya ulaşması çok zordu. Bu sebeple hayrımıza katılım da az sayıda oluyordu. Rahmetli eşimin istediği üzerine, Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan, sözünü tuttu ve yolumuzu yaptı. Geleneksel hale gelen hayrımıza başkanımız sayesinde yüzlerce kişi katılıyor. Kendisine hem yolumuzu yaptığı hem de hayrımıza geldiği için çok teşekkür ediyoruz, Allah başkanımızdan razı olsun. Her hayır yaptığımızda mutlaka eşimin ve başkanımızın adı anılıyor, onlara dua ediliyor. Hayrımızı benden sonra inşallah çocuklarım sürdürecek.”

Yemek hayrında bulunan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Özakcan, mahalle halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, mahalleliyle bol bol sohbet edip, vatandaşların Efeler Belediyesi’nden duyduğu memnuniyeti dinledi.