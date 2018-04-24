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24 Nisan 2018 Salı 09:18

Başkan Özakcan, ’İyilik Tırı’nı ziyaret etti

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), "Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ederken, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan proje...

Başkan Özakcan, 'İyilik Tırı'nı ziyaret etti
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), "Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ederken, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan proje kapsamında Aydın’a gelen tırı ziyaret etti.

’İyilik Tır’ı olarak da adlandırılan LÖSEV tırı, vakfa kayıtlı Aydınlı aileleri ile Forum Aydın alış veriş merkezi alanında hizmet veren tırın faaliyetleri ile ilgili bilgi veren LÖSEV yetkilisi, "Öncelikle Efeler Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Mesut Özakcan’a vakfımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Vakfımıza yapmış olduğunuz yardımlar inanın ki kanserli her bir çocuğumuzun ve ailelerin yüzünü güldürecektir. Bizler tırımız ile LÖSEV yardımlarını il il gezerek dağıtmaya devam ediyoruz. Aileler ve çocuklar ile buluşarak yanlarında olduğumuzu da bir kez daha göstermiş oluyoruz. LÖSEV Yardım Tırı’nda gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulunuyor” dedi.

Herkesin başına gelebileceği bir hastalık olduğunu belirten Başkan Özakcan,”Lösemili Çocuklar Vakfı’nın tırı Efeler ilçemize, Aydınımıza gelince bizde Efeler Belediyesi olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Lösemili çocuklar Vakfı, sadece hastalığın teşhis ve tedavi sürecinde değil, lösemili çocukların ailelerine katkı anlamında da çok güzel çalışmalar yapmakta. Hastalıklar hepimizin yüz yüze olabileceği durumlar. Belediye olarak ufakta olsa bir katkı sağlayabildiysek, bir çocuğumuzun, bir ailemizin yüzünün gülmesine sebep olduysak ne mutlu bizlere. Bu duyarlılığı hepimizin göstermesi lazım” ifadelerini kullandı.
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