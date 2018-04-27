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27 Nisan 2018 Cuma 11:52

Başkan Özakcan, sokak hayvanları için ’ben de varım’ dedi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Hayvanları Koruma Derneği’nin kermesini ziyaret ederek alış-veriş yaptı.Aydın Hayvanları Koruma Derneği tarafından Sevgi Yolu’nda kermes düzenlendi. Sokak hayvanları için düzenlenen kermesde...

Başkan Özakcan, sokak hayvanları için 'ben de varım' dedi
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Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Hayvanları Koruma Derneği’nin kermesini ziyaret ederek alış-veriş yaptı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği tarafından Sevgi Yolu’nda kermes düzenlendi. Sokak hayvanları için düzenlenen kermesde birbirinden lezzetli ev yapımı ürünlerin yanı sıra kitaplar ve üzerinde hayvanlar için anlamlı sözlerin yazdığı tişörtler de satışa sunuldu. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’da kermesi ziyaret etti. Alış-veriş yapmayı ihmal etmeyen başkan sokak hayvanları için ‘ben de varım’ dedi.

Başkan satış yaptı

Başkan Özakcan bir ara standın arkasına geçerek satış yaptı. Satılan ürünlerden almak için standa yaklaşan vatandaşlar karşılarında başkanı görünce şaşkınlarını gizleyemedi. Tüm geliri sokak hayvanları için harcanacak olan kermeste bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ne yazık ki son günlerde hayvanlara yönelik şiddet haberleri ile sık sık karşılaşmaktayız. Her canlının yaşama hakkı olduğu unutulmamalıdır. Efeler Belediyesi olarak bizler de parklarımıza kedi ve kuş evleri yaparak hayvansever vatandaşlarımızın yanında oluyor, onlara destek veriyoruz” dedi.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, Başkan Özakcan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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