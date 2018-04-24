Başkan Özakcan’dan Forum AVM ziyareti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler’de faaliyet gösteren Aydın Forum AVM’yi ziyaret etti.

Yoğun iş programından fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bu seferki durağı Aydın Forum AVM oldu. Binlerce Aydınlının hafta sonları yoğun olarak ziyaret ederek alış-veriş yaptığı AVM’yi ziyaret eden Özakcan vatandaşlarla buluştu. Esnaflara hayırlı işler dileyen Özakcan, sorun ve talepleri dinledi. Kitap okuma alışkanlığı ile de bilinen Başkan Özakcan ziyareti sırasında kitap mağazasına uğrayarak kitap satın almayı da ihmal etmedi.

Vatandaşlarının taleplerinin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Özakcan, esnaf ziyaretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.