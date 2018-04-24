AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 09:17

Başkan Özakcan’dan Forum AVM ziyareti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler’de faaliyet gösteren Aydın Forum AVM’yi ziyaret etti.Yoğun iş programından fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bu seferki durağı...

Başkan Özakcan'dan Forum AVM ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler’de faaliyet gösteren Aydın Forum AVM’yi ziyaret etti.

Yoğun iş programından fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bu seferki durağı Aydın Forum AVM oldu. Binlerce Aydınlının hafta sonları yoğun olarak ziyaret ederek alış-veriş yaptığı AVM’yi ziyaret eden Özakcan vatandaşlarla buluştu. Esnaflara hayırlı işler dileyen Özakcan, sorun ve talepleri dinledi. Kitap okuma alışkanlığı ile de bilinen Başkan Özakcan ziyareti sırasında kitap mağazasına uğrayarak kitap satın almayı da ihmal etmedi.

Vatandaşlarının taleplerinin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Özakcan, esnaf ziyaretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku