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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:00

Başkan Özakcan’ın ’Berat Kandili’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan, "Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandiliniz mübarek olsun" dedi.Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın mesajında şu ifadeler yer...

Başkan Özakcan'ın 'Berat Kandili' mesajı
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Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan, "Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandiliniz mübarek olsun" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Ramazan’ın müjdecisi olan Berat Kandili Allah’ın lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek biz kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, mübarek üç aylar içerisindeki faziletli gecelerden bir tanesidir. Kutsal geceler günahlarımızdan tövbe etmemiz, geçmişimizi muhasebe edip kendimizi yenilememiz, ümitlerimizi tazelememiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in o muhteşem öğütlerine kulak verme ve Kur’an-ı Kerim ile buluşmak için şüphesiz büyük fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın her yerinde çatışmaların, savaşların yıkımların, acıların, haksızlıkların son bulduğu, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı günler dileyerek, tüm vatandaşlarımızın mübarek Berat Kandili’ni kutluyorum."
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