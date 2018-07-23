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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:44

Başkan Toyran 4 yılda mevcut park sayısı kadar park yaptı

Daha yeşil ve ferah bir kent hedefiyle çalışmalarını yürüten Söke Belediyesi, son 4 yılda 31 yeni park ve yeşil alan oluşturarak, park ve yeşil alan sayısını 76 yükseltti.2014 yılından bu yana Başkan Süleyman Toyran’ın önderliğinde...

Başkan Toyran 4 yılda mevcut park sayısı kadar park yaptı
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Daha yeşil ve ferah bir kent hedefiyle çalışmalarını yürüten Söke Belediyesi, son 4 yılda 31 yeni park ve yeşil alan oluşturarak, park ve yeşil alan sayısını 76 yükseltti.

2014 yılından bu yana Başkan Süleyman Toyran’ın önderliğinde çalışmalarını yürüten Söke Belediyesi, Söke’de yaşayan her bir vatandaşa düşen yeşil alan miktarını da arttırdı. 2014 yılına kadar Söke’de toplam 45 park ve yeşil alan bulunurken, Başkan Toyran’ın döneminde 31 yeni park ve yeşil alan yapıldı. 2014 yılından 2018 yılının ilk 6 ayına kadar yapılan bitkilendirme ve ağaçlandırma rakamları da oldukça çarpıcı. Söke’de bin 600 ağaç dikimi, 21 Bin 393 fidan dikimi gerçekleştirilirken, toplam 97 Bin 188 metrekare park ve yeşil alan yaratıldı.

Ayrıca yapımı tamamlanan park ve yeşil alanlara toplam 43 takım yeni çocuk oyun alanı ve 15 takım açık hava spor ünitesinin montajı yapıldı. Ayrıca 2 yeni yürüyüş parkuru ve 3 adet de yeni basketbol sahası oluşturuldu.

Söke’de planladıkları yeşil alan miktarını arttırma, daha ferah ve daha yeşil bir kent yaratma hedeflerini gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşil alan ve park çalışmalarına büyük önem verdik. Söke’de bir çok atıl alanı yeşil alana dönüştürdük. 2014 yılından bu yana 31 adet yeni park ve yeşil alan oluşturmayı başardık. Planlamalar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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