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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:39

Başkan Toyran CHP Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri İle biraya geldi

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevi yapan Süleyman Toyran, partisinin ilçe yönetim...

Başkan Toyran CHP Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri İle biraya geldi
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Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevi yapan Süleyman Toyran, partisinin ilçe yönetim kademesine yaptığı hizmetler ve gelecek dönemde planladığı projeleri hakkında bilgi verdi. Kahvaltılı toplantı bir Cafede gerçekleştirildi.

Toplantıda Başkan Toyran ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş başta olmak üzere; CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten, Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun, ilçe yöneticileri ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri bulundu.

Daha önceki açıklamalarında bir dönem daha Söke Belediye Başkanlığına aday olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Geride bıraktığımız hizmet süresinde yaptığımız çalışmalar ortada. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, bizi çevremizdeki tüm belediyelerle kıyaslasınlar. Söke Belediyesi hizmet alanının 8 mahalleden 49 mahalleye genişlemesine, gelirlerinin geçmiş yıllara göre düşmesine rağmen son dört buçuk yılda şantiye, park bahçe, temizlik, kurumsallaşma anlamında büyük yol kat etmiş ve başarılı işler ortaya koymuştur. Daha yapacak çok işimiz var. Halkımızın desteği ile Sökemizi hak ettiği yerlere getirmek anlamında hayata geçireceğimiz çok projemiz var. Önümüzdeki sürecin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapan CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan ise bugün diğer tüm partiler aday arayışında ise, bunda belediyemizin başarılı çalışmalarının büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Aday bulamıyorlar. Üç dönemdir Söke’de devam eden ve başarılı çalışmalar ortaya koyan CHP’li belediye olma ayrıcalığı önümüzdeki dönemde devam edecek. Yerel seçimlerde CHP’nin başarısı için el birliği ile çalışacağız, çalışmalarımız da başlamıştır” dedi.
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