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12 Ekim 2018 Cuma 09:53

Bilinçsizce kullanılan cep telefonları ‘fıtık’ etmeye başladı

Aydın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi (FİZİREM) hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, hayatı kolaylaştıran cep telefonlarını bilinçsizce kullanımının insanları fıtık etmeye başladığını belirtti. Özellikle gözünü telefondan...

Bilinçsizce kullanılan cep telefonları ‘fıtık' etmeye başladı
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Aydın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi (FİZİREM) hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, hayatı kolaylaştıran cep telefonlarını bilinçsizce kullanımının insanları fıtık etmeye başladığını belirtti. Özellikle gözünü telefondan ayırmayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Bir hastalık boyutuna ulaşan cep telefonundan ayrılamama sorunu ilerleyen dönemlerde başka sorunlara da neden oluyor” dedi.

Günümüzde herkesin sahip olduğu akıllı cep telefonlarının artık faydası kadar zararlarının da gündeme gelmeye başladığını kaydeden Uzman Dr. Ay, “İlerleyen teknolojiyle birlikte cep telefonları, tablet bilgisayarlar gibi birçok mobil cihaz, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanımı, saatlerce vücudun ve başın öne eğik pozisyonda tutulduğu işlerle uğraşmanın sonucu baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ve kollarda ağrı oluşmakta ve her geçen gün bu ağrılardan şikayetçi olanlara bir yenisi daha eklenmekte.

Evde, iş yerinde hatta araçlarda bile insanların büyük çoğunluğu başını elindeki telefona doğru eğerek sürekli ekrana bakıyor. Oysaki baş ve boyun bölgesini normalin dışında sürekli aynı pozisyonda tutmak, ağrılara ve ileri durumlarda boyun fıtığına neden olabiliyor. Boyun ağrılarının, teknolojik cihazları yoğun olarak kullanmaktan dolayı günümüzde artış gösterdi bir gerçek” diyerek insanların telefon ve dijital cihaz bağımlılığından kurtulmasını önerdi.

Başın öne eğik pozisyonda uzun süre kalınması, omurga üzerinde baskıyı artırarak omurgaya yük binmesine bunun sonucu da boyun ve bel disklerinde hasara neden olduğunu belirten Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi Cavidan Ay, “Akıllı teknolojiyi kullanırken boyun ve sırt sağlığı için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle bu cihazları kullanırken yanlış duruş yanlış duruş düzeltilmelidir. Uzun süre boynu öne veya bir yana doğru eğerek telefon kullanılmamalı, kulaklık tercih edilmelidir. Sokakta yürürken baş öne eğik cep telefonuna bakmak düşmeye hatta trafik kazalarına neden olmaktadır. Bu aktiviteler sabit duruş halinde yapılmalıdır” dedi.
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