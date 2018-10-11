Birinci taksit ödemeleri 15 Ekim’e uzatıldı

Aydın Vergi Dairesinden yapılan açıklamada,7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp, 01 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken vergi alacaklarının ilk taksit ödeme süresinin 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi, 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp, 01 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken vergi alacaklarının ilk taksit ödeme süresi, 02 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01 Ekim 2018 tarihli ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. Mükelleflerin 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında ödenmesi gereken vergi borçlarının peşin veya ilk taksit tutarını 15 Ekim 2018 tarihine kadar ödemeleri halinde, Kanunda belirtilen fırsatlardan faydalanmaya devam edeceklerdir. Ayrıca, 7143 sayılı Kanunda yer alan avantajlar kapsamında, mükellefler tarafından 15 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde, gecikme zammı yerine Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları asıllarında ise yüzde 25 indirimden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Borçlarını yapılandıran mükelleflerin yapılandırmalarının devam etmesi için ilk iki taksit ödemelerinin süresinde yapılması gerektiği özellikle vurgulanmış, mükelleflerin Yapılandırma Kanununda getirilen fırsatlardan faydalanabilmeleri için ödemelerinin tamamını peşin veya ilk taksit tutarını 15 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar ödemelerinin büyük önem arz etmektedir. Yapılandırma ödemelerinin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından (IOS ve Android), anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden, www.gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ile yapılabileceklerdir” dedi.