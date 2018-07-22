AYDIN:
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22 Temmuz 2018 Pazar 18:42

Boğalar dostluk için güreşti

Germencik Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen boğa güreşi festivali Alangüllü arenasında yapıldı. Aydın, Muğla ve çevre illerden yaklaşık 70 çift boğanın karşılaştığı güreşler kıran kırana...

Boğalar dostluk için güreşti
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Germencik Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen boğa güreşi festivali Alangüllü arenasında yapıldı. Aydın, Muğla ve çevre illerden yaklaşık 70 çift boğanın karşılaştığı güreşler kıran kırana geçti. Yılın en sıcak günleri yaşanmasına rağmen güreşler yoğun ilgi gördü.

Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam etti. Çoğunluğu Aydın olmak üzere Muğla ve İzmir’den güreşlere katılan boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreştiler. Bazı boğalar aşırı sıcaklar nedeniyle çatışmadan güreşi tamamlarken bazı boğalar ise uzun süre güreşti.

Yapılan festivalleler ile Aydın’ın en önemli deve güreşi merkezi olan Germencik bu organizasyonlarla boğa güreşlerinin de merkezi durumuna geldi. Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilen organizasyonda doğal arena konumundaki Germencik Alangüllü Arenasında izleyiciler aşırı sıcağa rağmen keyifli karşılaşmalar izlediler. Çatımları büyük bir hassasiyetle yaptıklarını belirten hakem heyeti, kilo, yaş, boynuz yapısı ve boğaların pehlivanlıktaki ustalıklarına göre boğaları karşılaştırdıklarını belirttiler.

Güreşlerde rakibini yenen ve grubunda birinci olan boğaların sahiplerine para ödülü verildi.
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