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24 Temmuz 2018 Salı 13:37

Bozdoğan’da zirai amaçlı domuz avı yarın başlıyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tarlalardaki ürünlere zarar veren domuzlarla mücadele etmek için zirai amaçlı domuz avı yarın başlayacak.Bozdoğan’a bağlı Haydere, Çamlıdere, Kazandere, Seki, Yakaköy, Güney ve Seki mahallerinde zirai amaçlı...

Bozdoğan'da zirai amaçlı domuz avı yarın başlıyor
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tarlalardaki ürünlere zarar veren domuzlarla mücadele etmek için zirai amaçlı domuz avı yarın başlayacak.

Bozdoğan’a bağlı Haydere, Çamlıdere, Kazandere, Seki, Yakaköy, Güney ve Seki mahallerinde zirai amaçlı domuz avı yapılacak. Domuz popülasyonun gereğinden fazla artması ve ekili ürünlere zarar vermesinin ardından mahalle muhtarlarının talebi üzerine domuz avı gerçekleştirilmesi için Bozdoğan Madran Avcılar ve Atıcılar kulübünden yardım istendi. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nden alınan izin kapsamında Bozdoğan’da 25 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında zirai amaçlı domuz avı yapılacak.

Bozdoğanlı avcılardan Ömer Orhan, domuz popülasyonunun çok fazlalaştığını belirterek, “Aşırı şekilde artan domuzlar tarlalardaki Silajlık mısıra, İncir’e, zeytine, ektiğimiz meyve ve sebzelere zarar veriyor. Çiftçilerimizin mahalle muhtarlarımıza ulaştırdığı şikayetlerin ardından gerekli izinleri aldık. Bozdoğan Ziraat Odamızın desteği ile yarın zirai amaçlı domuz avımız başlayacak ve 12 Ağustos’ta sona erecek. Domuz avının yapılacağı tarihlerde bölgedeki vatandaşlarımızın herhangi bir kaza yaşanmaması için dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

Bozdoğan’daki zirai amaçlı domuz avının 25 Temmuz Haydere, Kazandere, 28 Temmuz Seki, 01 Ağustos Yakaköy, Haydere, Kazandere, 04 Ağustos Çamlıdere, 05 Ağustos Güney, Seki, 11 Ağustos Seki, 12 Ağustos Çamlıdere mahallerinde yapılacağı öğrenildi.
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