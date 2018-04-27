Buharkent’te üzüm konulu eğitim toplantısı yapıldı

“Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi” eğitim toplantısı Buharkent’te yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konan Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi ve Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan ve İl Müdürlüğü ile Buharkent Ziraat Odası ile ortaklaşa yürütülmekte olan ve enstitü tarafından geliştirilen Sultan 1, Sultan 7 ve Altın Sultani çeşitlerinin tanıtıldığı "Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması" konulu Yayım Projesi kapsamında Buharkent’de Eğitim toplantısı yapıldı.

Toplantıda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünden Proje Yürütücüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Turcan Teker ve Ziraat Mühendisi Dr.Nurdan Güngör Savaş tarafından "Bağcılıkta Yaz/Yeşil Budama Uygulamaları" ve "Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele" konularında sunumlar yapıldı. Toplantıya il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, Buharkent Ziraat Odası yetkilileri ve üreticilerden oluşan yaklaşık 75 kişi katıldı.