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21 Temmuz 2018 Cumartesi 08:23

Buharkent’teki menfez hizmete açıldı

Buharkent’te vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan yağmur suyu menfez çalışmaları tamamlandı. Menderes Mahallesi İstiklal Caddesi’nde inşa edilen menfez, aşırı yağışlarda yaşanan su baskını ve sel sorununun önüne geçecek.Buharkent...

Buharkent'teki menfez hizmete açıldı
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Buharkent’te vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan yağmur suyu menfez çalışmaları tamamlandı. Menderes Mahallesi İstiklal Caddesi’nde inşa edilen menfez, aşırı yağışlarda yaşanan su baskını ve sel sorununun önüne geçecek.

Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi’nde yapımı tamamlanan menfezi inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları takip eden vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Erdoğan Öztürk mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi. Kısa bir açıklama yapan Öztürk “Bu bölgede aşırı yağışlarda su baskını ve sel sorunu yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın talebi üzerine vakit kaybetmeden yapımına başladığımız menfezi bugün tamamlamış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu çalışmaların her aşamasını yakından takip ederek, desteğini esirgemedi. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak, il genelinde yatırımlarımız aralıksız sürecek” dedi.
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