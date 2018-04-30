Burak Pehlivan, MHP Aydın il başkanlığına atandı

MHP Genel Merkezi, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Aydın il yönetiminde değişikliğe gitti. Mevcut il başkanı Levent İlter görevden alınırken, eski il başkanı Burak Pehlivan yeniden MHP Aydın il başkanlığına atandı. Bugün Ankara’ya çağrılan Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ikinci kez MHP Aydın il başkanı olarak görevlendirildi.

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