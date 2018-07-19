AYDIN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:26

Büyükşehir belediyesi kendi yetiştirdiği çiçeklerle Aydın’ı güzelleştiriyor

Aydın’ı her mevsim güzel tutmak için yeri geldiğinde kadın üreticilerden çiçek alıp park, bahçe ve orta refüjlere diken Aydın Büyükşehir Belediyesi, yetiştirdiği birbirinden güzel yüz binlerce çiçekle de Aydın’ı donatıyor.Aydın...

Büyükşehir belediyesi kendi yetiştirdiği çiçeklerle Aydın'ı güzelleştiriyor
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Aydın’ı her mevsim güzel tutmak için yeri geldiğinde kadın üreticilerden çiçek alıp park, bahçe ve orta refüjlere diken Aydın Büyükşehir Belediyesi, yetiştirdiği birbirinden güzel yüz binlerce çiçekle de Aydın’ı donatıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıkta yetiştirilip 17 ilçeyi güzelleştiren çiçekler her yıl mevsimine göre değiştirilerek vatandaşların göz zevkine hitap ediyor.

Vatandaşlar ise sıklıkla kullandıkları alanlarda karşılarına çıkan, güne güzel başlamaların sağlayan bu çiçeklerden oldukça memnun olduklarını ifade ediyor

Mevsimine göre farklı çiçeklerin yetiştirildiği fidanlıkta yaz aylarında kadife, petunya, begonya, vapur dumanı, zinnia, pervane çiçeği yetiştiriliyor. Kışın ise hercai menekşe, çuha çiçeği, godetya, aslanağzı, bellis, çin karanfili başlıca yetiştirilen çiçeklerden. Bunların yanı sıra gül, orkide, mavi çim, carex, leylandi ve ligustrum da yetiştirilen çalı grubu çiçekler arasında.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ı dört mevsim rengârenk çiçeklerle donatıp kenti pırıl pırıl tutmasından mutlu olan vatandaşlar başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.
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