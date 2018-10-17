Büyükşehir Nazilli Durasıllı’da çevre temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Durasıllı Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ortak çalışması sonucu sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ile başlayan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ağaç bakım ve budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Vatandaşların ulaşım için kullandığı yollar da kepçe ve greyder yardımıyla genişletilerek iyileştirildi.

Ekipler ayrıca yaklaşan kış mevsimi öncesi kanal hatlarındaki tıkanık noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırdı. Kanalların tıkanmasına sebep olan yabancı maddeler Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla temizlendi. Ekipler tazyikli suyla sokakları yıkayarak tertemiz hale getirdi.

Durasıllı Mahalle Muhtarı Ali Sak, büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla ilgili olarak “Allah Özlem Başkanımızdan razı olsun. Bu zamana kadar mahallemizde böyle detaylı bir temizlik olmamıştı. Yapılan hizmetten oldukça memnunum çok güzel oldu. Büyükşehir belediyesinden bu hizmetlerin devamını diliyorum. Önümüzde seçim var. Özlem Başkanımıza başarılar dilerim. Vatandaşların bu hizmetleri gördükten sonra oylarını Özlem Başkandan yana kullanacaklarına eminim” dedi.