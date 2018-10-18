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18 Ekim 2018 Perşembe 09:21

Büyükşehir Nazilli’de temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli’nin mahallelerinde temizlik seferberliği başlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Büyükşehire bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve ASKİ...

Büyükşehir Nazilli'de temizlik çalışmalarını sürdürüyor
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Nazilli’nin mahallelerinde temizlik seferberliği başlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehire bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekipleri Yaylapınar Mahallesi’nde hummalı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği çalışmaları yapıldı ve mazgallar açılarak kanallar temizlendi. Daha sonra cadde ve sokaklar süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi.

Yapılan temizlik çalışmasının ardından açıklamada bulunan Yaylapınar Muhtarı Dündar Balcıoğlu, “Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve tüm daire başkanlarına teşekkür ederim. Büyükşehir belediyesi bugüne kadar ne istediysek yaptı. Hatta istediğimizden fazlasını yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Yaylapınar halkı hizmetlerden çok memnun. Bu yüzden Özlem hanımı en kısa zamanda mahallemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.
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