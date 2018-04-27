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27 Nisan 2018 Cuma 15:43

Büyükşehir sahada Acarlar’ı dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’ndeki hali ziyaret etti.Vatandaşlara Acarlar’a yapılan yeni kanalizasyon altyapısının durumu ve diğer yatırımlarla...

Büyükşehir sahada Acarlar'ı dinledi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’ndeki hali ziyaret etti.

Vatandaşlara Acarlar’a yapılan yeni kanalizasyon altyapısının durumu ve diğer yatırımlarla ilgili de bilgi veren bürokratlar, hal esnafının taleplerini dinledi.

Kanalizasyon sorununun çözülüyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirip başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, Aydın’ın tarımsal üretim üssü olan Acarlar’ın modern bir hal tesisine ihtiyaç duyduğunu söylediler.

Sultanhisar Atça’daki hali gezip çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, Acarlar’a da benzer bir hal yapıldığı takdirde işlerini daha rahat yapacaklarını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı yapacaklarının altını çizdiler.

Vatandaşlara başkan Çerçioğlu’nun hal tesisinin yapımı için çalışmalara çok önceden başladığı belgelerle gösterilirken, hal tesisiyle ilgili yaşanan sorunlar anlatıldı.
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