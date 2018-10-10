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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:29

Büyükşehirden İsabeyli’de yol hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin merkez ve kırsal mahallelerinde yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gelişen ve büyüyen Aydın’ın ihtiyaçları doğrultusunda iş makinası parkına yeni araçlar ekleyen...

Büyükşehirden İsabeyli'de yol hamlesi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin merkez ve kırsal mahallelerinde yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gelişen ve büyüyen Aydın’ın ihtiyaçları doğrultusunda iş makinası parkına yeni araçlar ekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da modern ve konforlu yollar yapmaya devam ediyor. Yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlamak için aralıksız çalışıyor.

Nazilli İsabeyli Mahallesi’nde mahalle muhtarı ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yeni yol açma çalışması başlattı. Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında yol genişletme çalışmasının ardından, yol silindiri ile zemin sıkıştırma işlemine başladı. Asfalt kaplama çalışması ile bölgeye yeni bir çehre kazandıracak olan yolun önümüzdeki günlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen, Makine İkmal Daire Başkanı Sinan Yamen, Meclis Üyesi Yüksel Macaroğlu ve Nazilli Koordinatörü Ali Deniz Keşkür, İsabeyli Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yeni açılan yolun ulaşımı rahatlatacağını belirterek, yapılan çalışmalar nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına teşekkür etti.

Büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan yol hamlesinin önümüzdeki günlerde Nazilli’nin farklı mahallelerinde devam edeceği belirtildi.
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