AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:44

Büyükşehirden kandil hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Aydın il genelinde 30 bin kişilik lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.Berat Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde lokma döktürdü,...

Büyükşehirden kandil hayrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Aydın il genelinde 30 bin kişilik lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.

Berat Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde lokma döktürdü, pilav dağıttı. Lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluşturdular.

Aydın halkının kandilini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku