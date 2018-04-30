30 Nisan 2018 Pazartesi 14:44

Büyükşehirden kandil hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Aydın il genelinde 30 bin kişilik lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.Berat Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde lokma döktürdü,...