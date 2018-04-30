Büyükşehirden kandil hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla Aydın il genelinde 30 bin kişilik lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.
Berat Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde lokma döktürdü, pilav dağıttı. Lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluşturdular.Aydın halkının kandilini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" dedi.