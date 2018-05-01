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01 Mayıs 2018 Salı 08:05

Büyükşehirden ulaşım desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Nazilli’nin Zafer Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği sağladı.Nazilli Zafer Mahallesi sakinleri kurtuluş destanının yazıldığı toprakları gezdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin...

Büyükşehirden ulaşım desteği
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Nazilli’nin Zafer Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği sağladı.

Nazilli Zafer Mahallesi sakinleri kurtuluş destanının yazıldığı toprakları gezdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım desteği sağladığı gezide, tarihi yarımadayı ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Rehber eşliğinde Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Şehitler Anıtı ile daha birçok anıt ve müzeleri ziyaret eden mahalle sakinleri şehitlerimizin ruhuna dualar okudu. Çanakkale’yi ilk kez gördüklerini ifade eden mahalle sakinleri gezi dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çanakkale ruhunu yerinde yaşadıkları için gururlandıklarını söyleyen Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, “Şehitlerimizin kahramanlıklarını unutmamak ve unutturmamak için mahalle sakinlerimizle birlikte Çanakkale’ye gezi düzenledik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan ulaşım desteği istedik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmayarak talebimizi yerine getirdi. Özlem hanım sayesinde tarihe tanıklık ettik ve ecdadımızın ülkemizi nasıl kazandığını yakından görme fırsatı bulduk. Kendisine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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