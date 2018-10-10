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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:56

Büyükşehirin halk konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hafta içi her gün Aydın’ın 17 ilçesinin farklı mahallelerinde düzenlediği halk konserleri devam ediyor.Her akşam saat 20.30’da başlayacak olan konserler 10 Ekim Çarşamba günü Kuyucak’ın Yamalak Mahallesi...

Büyükşehirin halk konserleri devam ediyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hafta içi her gün Aydın’ın 17 ilçesinin farklı mahallelerinde düzenlediği halk konserleri devam ediyor.

Her akşam saat 20.30’da başlayacak olan konserler 10 Ekim Çarşamba günü Kuyucak’ın Yamalak Mahallesi Mehmet Özalp Caddesi’nde, 11 Ekim Perşembe günü Söke’nin Savuca Mahallesi Belediye Açık Düğün Salonu’nda, 12 Ekim Cuma günü Söke’nin Atburgazı Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenecek.

Önümüzdeki hafta ise konserler 15 Ekim Pazartesi günü Söke’nin Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan İlköğretim Okulu önünde, 16 Ekim Salı günü Nazilli’nin Bayındır mahalle alanında, 17 Ekim Çarşamba günü Nazilli’nin Arslanlı Mahallesi Merkez Caddesi’nde gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her gün farklı bir mahallede düzenlenen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi orkestrasının sahneye çıktığı konserlere bütün vatandaşları davet etti.
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