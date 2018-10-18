AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:01

Büyükşehir’in temizlik çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Güzelköy Mahallesi’nde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Nazilli’nin mahallelerinde yaptığı çevre temizliği çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Güzelköy...

Büyükşehir'in temizlik çalışmaları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Güzelköy Mahallesi’nde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli’nin mahallelerinde yaptığı çevre temizliği çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Güzelköy sokaklarını tertemiz hale getirdi. İl genelinde temizlik yönünden ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için rutin temizlik işlerini aksatmadan sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güzelköy Mahallesi’ndeki sokakları tazyikli su ile yıkayarak tozdan arındırdı. Büyükşehir’e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise yabani ot temizliği, ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, ot biçme makineleri ile biçilerek temizlendi.

Nazilli’nin mahallelerinde yapılan temizlik çalışmasını çok olumlu bulduğunu söyleyen Güzelköy Mahalle Muhtarı Ali Sema Şen, “Aydın Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan mahallemizde böyle bir çalışma gerçekleştirilmesi için talepte bulunduk. Talebemiz hemen yerine getirildi ve ekipler mahallemizde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan hizmet mahallemiz için çok güzel oldu” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku