Çalıntı motosiklet terk vaziyette bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından terk vaziyette bulundu.Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesinden çalınan motosiklet, İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından...

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından terk vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesinden çalınan motosiklet, İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezi civarında terk vaziyette bulundu. Yapılan kamera araştırmasında Söke’nin Savuca Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli K.Ö’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.