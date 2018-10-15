Çerçioğlu, görme engelliler ile kahvaltıda buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen organizasyonda Aydın’da yaşayan görme engelli vatandaşlar ile kahvaltıda buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Turistik Park’ta görme engelliler için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Altı Nokta Körler Derneği Şubesi Başkanı Bayram Özen ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltıda belediye olarak görme engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, “Her zaman Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanının şu yönünü çok beğeniyorum. Aydın genelinde engelli vatandaşlarımızın bir sorunu olduğu zaman benim yanıma gelerek, problemlerini söyler. Bu da bizim yol haritamızı belirledi. Elbette eksiklerimiz olabilir. Ama bu eksiklerimizin her zaman en hızlı bir şekilde sizlerden gelen taleplerle kapatıyoruz. En çok Sarı otobüsleri sizler istemiştiniz. Bu konuda ciddi bir yol aldık, almaya da devam ediyoruz. Duyuyorum ki önümüzdeki dönemde ‘gerçi hayaller üzerinde konuşmayı sevmem ama’ şunun için söylüyorum, Aydın’da yaşayan vatandaşlarımız rahat olsun. Bu sarı civcivlerin sayısını azaltacaklarını, özelleştireceklerini ifade ediyorlar. Bugün sayısını azaltacağım diyenler, yarın bunları kaldırırlar. Ama hiç endişe etmeyin, rahat olun sarı civcivler hiçbir zaman sizlerin hizmetinden kalkmayacak. Ben buna müsaade etmem. Zaten sizler de müsaade etmezsiniz. Ayrıca buradan ilçe belediye başkanlarımıza da şunu söylemek istiyorum. İlçelerimizde yaşayan engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için gerekli çabayı sarf etmelerini bekliyorum” diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, kendilerine her zaman yardımcı olan ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na düzenlenen kahvaltı organizasyonundan dolayı teşekkür etti