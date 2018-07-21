Çerçioğlu: “Vatandaşımız istedi, biz de yapacağız”

Aydın’a yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, Kuşadası TARİŞ alanıyla ilgili de vatandaşları dinlediklerini söyledi.Hizmet sunarken sosyal belediyeciliği ve çevreciliği temel alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların...

Aydın’a yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, Kuşadası TARİŞ alanıyla ilgili de vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Hizmet sunarken sosyal belediyeciliği ve çevreciliği temel alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede ve sosyal alanlarda yaşamaları için birçok projeyi gerçekleştirip halkın hizmetine sundu ve sunmaya devam ediyor.

Çevreciliği hizmetlerinin merkezine alan anlayışla Aydın genelinde vatandaşlara birçok park, bahçe, sosyal alan ve çocuk oyun alanı kazandıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, bunları yaparken de vatandaşların taleplerini dinliyor. Halk odaklı bu projeler özellikle gençlerden büyük destek görürken, sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri bu tesislerde vücut buluyor.

Halkın kullanımına sunulan projelerle “çevreci belediye” olduğunu kanıtlayan Özlem Çerçioğlu yönetimindeki büyükşehir belediyesi var olan alanları korumanın yanı sıra gerek Aydın’a kazandırdığı ve kazandıracağı park-bahçeler, gerekse sosyal tesislerle Aydın’ın geneline güzellik katıyor ve vatandaşlara sağlıklı bir yaşam sunuyor.

Aydın’da yeşil alan denildiğinde ilk akla gelen 177 dönümlük Aydın Tekstil Alanı’nı uzun uğraşlar sonucunda 100 milyon liraya kamulaştırıp, 40 dönümünü hemen yeşil alan olarak vatandaşlara açan başkan Çerçioğlu, böylelikle Aydınlılara büyük bir yeşil alan daha kazandırmış oldu.

Yapılan halkoylamasında vatandaşların otel-rezidans yapılması yerine yeşil alan olarak kalmasını istediği, Aydın’daki en büyük yeşil alanlardan olan Aydın Tekstil Alanı’ndaki 1000 tane tescilli ağacı koruyan büyükşehir belediyesi, hazırlanan ve onaylanan proje dahilinde o kadar daha ağaç dikeceğinin sözünü verdi. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında vatandaşların keyifli saatler geçirdiği Aydın Tekstil Park böylelikle vatandaşların yeşil alanla kucaklaştığı bir alan olmaya devam edecek.

Aydınlılara Aydın’ı marka şehir yapma sözü veren başkan Çerçioğlu, vatandaşların takdirini toplayan "Aydın Tekstil Rekreasyon Alanı Projesi" bitirildiğinde ise bu yolda bir adımı daha tamamlamış olacak.

Başkan Çerçioğlu: Vatandaşımız ne istiyorsa onu yapıyoruz

Aynı şekilde, vatandaşların isteklerini dinleyerek, Kuşadası’na da TARİŞ Alanı’nı kazandıran başkan Çerçioğlu, buranın kamulaştırılması için de 25 milyon liralık bir bütçe ayırdı.

Aydın Tekstil Alanı’nda olduğu gibi Kuşadası TARİŞ Alanı’nda da halkın görüşleri alınarak sonuca gittiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Aydın’da 177 dönümlük alanın 40 dönümünü hemen park ve piknik alanı olarak Aydınlıların hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın düşüncelerini en demokratik yolla yani halkoylamasıyla öğrendik. Vatandaşlarımız, bizim de istediğimiz gibi buranın yeşil alan olmasını talep etti. Aydınlı hemşehrilerim ne istiyorsa biz de onu yapıyoruz" diye konuştu.

Aydın Tekstil Alanı’ndaki fabrika binasının Aydın’ın en büyük ihtiyaçlarından olan fuar alanı olarak kullanılacağını söyleyen başkan Çerçioğlu "Aydın’ın fuar alanına ihtiyacı var; bunu Aydın’a kazandıracağız. Bu alanda bulunan tescilli binaları çok amaçlı salonlar, kafeteryalar olarak yeniden restore edeceğiz. Sportif faaliyetlerin yapılacağı sosyal mekânların da olacağı bu alanı, bulunan 1000 tescilli ağacın yanına bir o kadar daha ağaç dikerek Aydınlıların keyifle kullanacakları bir sosyal mekân haline getireceğiz " dedi.

“TARİŞ Alanı vatandaşlarımızın istediği gibi olacak”

Kuşadası TARİŞ Alanı’nda da Aydın Tekstil Alanı’nda olduğu gibi vatandaşın istediğinin olacağının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Kamulaştırmadan sonra ilk işimiz buranın geleceğini vatandaşlarımıza sormak oldu. Vatandaşımızın önüne sandık koyduk ve görüşlerini sorduk. 25 milyon liraya kamulaştırılan arsaya yapılacak proje halkımızın isteğidir. Buradaki 10 dönümlük alanı kent meydanı ve yeşil alan olarak projelendirdik. Proje kapsamında 9 bin metrekarelik bölüm, yeşil ve açık alan olacak. Kuşadası’na en önemli yatırım olarak gösterilen ve büyük ihtiyaç duyulan yeraltı otoparkının yanı sıra halkın kullanımına sunulacak kültür merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, Denizcilik Dairesi Başkanlığı’nın yer alacağı hizmet binasına da projede yer veriliyor. Projede vatandaşlarımızın istemediği hiç bir şey yok, vatandaşlarımız ne istediyse onu yapıyoruz” diye konuştu.