Cesedini yemek vermeye gelen belediye görevlileri buldu

Aydın Efeler ilçesinde bağlı Kardeşköy’deki bağ evinde yalnız başına yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda 55 yaşındaki Mehmet Bayar’ın bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve...

Aydın Efeler ilçesinde bağlı Kardeşköy’deki bağ evinde yalnız başına yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda 55 yaşındaki Mehmet Bayar’ın bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Umurlu’da babasından kalma arazisi olmasına rağmen hastalandıktan sonra yalnız başına kaldığı 55 yaşındaki Mehmet Bayar, evini terk ederek Kardeşköy’deki bir bağ evine yerleşti. Burada Aydın Belediyesi (AYBA) ekiplerinin getirdiği yemeklerle yaşayan Mehmet Bayar’a öğlen saatlerinde yemek getiren görevliler çağırmalarına rağmen bağ evinden kimse çıkmayınca evi kontrol etmek istedi. Bağ evinin hayat kısmında yatar vaziyette bulunan Mehmet Bayar için çağrılan 112 Acil Servis ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Dün gece öldüğü belirlenen Mehmet Bayar’ın cesedi Cumhuriyet Savcılığı’nın incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Mehmet Bayar’ın yaşadığı yalnızlık nedeniyle tüm mal varlığını Köşk’ün Ilıdağ Köyü’nde kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ‘vakıf’ bırakılması yönünde vasiyet bıraktığı öğrenildi.