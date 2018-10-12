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12 Ekim 2018 Cuma 15:09

CHP İlçe Başkanı Altıntaş’tan Ak Parti İl Başkanı ÖZmen’e çağrı

CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, yaptığı açıklamada AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu iddia ederek Özmen’i halkın karşısına çıkmaya davet etti.Aydın Büyükşehir...

CHP İlçe Başkanı Altıntaş'tan Ak Parti İl Başkanı ÖZmen'e çağrı
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CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, yaptığı açıklamada AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu iddia ederek Özmen’i halkın karşısına çıkmaya davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 1 milyar 425 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Altıntaş, “2500 kilometre yol, ASKİ olarak da 2150 kilometre hat çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’e ithafen “Siz 7 kilometrelik çevre yolunu 15 yılda anca yaptınız” diye sesslenen CHP Afeler İlçe başkanı Barış Altıntaş, “Biz 17 ilçede 26 kültür merkezi ve onca hizmet binası açarken siz daha Muğla yolu üzerindeki avuç içi kadar 112 Acili 8 yıldır yapamadınız. Büyükşehir belediyesi olmadan evvel il özel idaresi zamanında 58 köye haftada bir yada iki defa yada hiç su verilemezken bugün susuz hiç yer kalmadı. Yine il özel idaresinin uğramadığı yerlerin yolları yapıldı” diye konuştu.

“Halkın içine çıkıp millete soralım”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile genel idarenin hizmetlerini birlikte halkın içine çıkıp millete sormaya davet eden Altıntaş, açıklamasının devamında “Atalarımız ‘İki kere düşün bir kere konuş’ demiş. Şimdi gel millete soralım. Son 3 ayda elektrik ve doğalgaza yüzde 50 zam yapılmışken, halkın karşısına çıkıp da çiftçinin, sanayicinin, emeklinin, esnafın yüzüne nasıl bakacaksınız? İddialarınız asılsız” ifadelerine yer verdi.
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