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26 Nisan 2018 Perşembe 16:35

CHP Söke İlçe Başkanı Gündüz milletvekili aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Aydın milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, milletvekili aday adaylığı açıklamasını parti merkezinde yaptı. Adaylık açıklamasına...

CHP Söke İlçe Başkanı Gündüz milletvekili aday adaylığını açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Aydın milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, milletvekili aday adaylığı açıklamasını parti merkezinde yaptı. Adaylık açıklamasına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş ile partililer katıldı.

Hüseyin Gündüz; “Yasal zorunluluktan dolayı ilçe başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakıyorum. Dilekçemi ilçe yönetimine sundum, il başkanlığımıza da sunacağım. Belediye Meclis Üyeliğinden istifa dilekçemi de sundum. Ön seçim olsaydı adaylık konusunda ilçe örgütüm adına en ufak kuşkum yoktu. Son 5-6 yıldır il ve ilçe yöneticiliğim nedeniyle CHP’nin Ayın ili genelindeki siyasetini yakından biliyorum. Örgütümü çok iyi tanıyorum. Merkez yoklamasından çıkacak sonuca saygılıyız. Ama hislerime göre Söke, Kuşadası ve Didim Bölgesi’ne seçilebilir bir yer verileceğine inanıyorum” dedi.
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