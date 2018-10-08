AYDIN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:49

Çiçek görünümlü zehirler jandarmaya takıldı

Aydın’da uyuşturucu tacirleri kötü emellerine ulaşmak ve vatandaşı zehirlemek için her yolu denemeye başladı. Söke üzerinden Didim’e çiçek görünümlü ve yetiştirilmeye hazır 2 ayrı araç ile kenevir bitkisi taşıyan 2 kişi jandarma...

Çiçek görünümlü zehirler jandarmaya takıldı
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Aydın’da uyuşturucu tacirleri kötü emellerine ulaşmak ve vatandaşı zehirlemek için her yolu denemeye başladı. Söke üzerinden Didim’e çiçek görünümlü ve yetiştirilmeye hazır 2 ayrı araç ile kenevir bitkisi taşıyan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Çiçek görünümlü zehirlere el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince "Uyuşturucu madde eylem planı" gereği yapılan çok yönlü çalışmalarda O.K. ve B.B isimli şüphelilerin iki ayrı araç ile hint keneviri bitkisi taşıdığı yolunda ihbar alan jandarma ekipleri operasyon başlattı. Söke üzerinden eski yol kullanılarak uyuşturucuların Didim’e taşınacağı yolunda bilgi alan ekipler; Söke Didim eski karayolu üzerinde bulunan Tuzburgazı Mahallesi girişinde Didim istikametine seyir halindeki iki aracı durdurdu. Cumhuriyet Savcılığı’nın izni ile arabalarda makamlardan alınan arama izni ile araçlarda yapılan aramada bir aracın bagaj kısmında saksılar içerisinde 22 kök, diğer aracın bagaj kısmında yine saksılar 23 kök olmak üzere 45 kök yetiştirilmeye hazır hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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