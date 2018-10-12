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12 Ekim 2018 Cuma 09:24

Çineliler, domuzları valiye şikayet etti

Çeşitli ziyaret inceleme ve halkın sorunlarını dinlemek üzere Çine ilçesine giden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, halkla bir araya geldi. Yaban domuzlarından dolayı tarımsal faaliyetlerini sürdüremez hale gelen ilçe halkı domuzları Vali’ye...

Çineliler, domuzları valiye şikayet etti
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Çeşitli ziyaret inceleme ve halkın sorunlarını dinlemek üzere Çine ilçesine giden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, halkla bir araya geldi. Yaban domuzlarından dolayı tarımsal faaliyetlerini sürdüremez hale gelen ilçe halkı domuzları Vali’ye şikayet ederek tarım alanlarının domuzlardan kurtarılmasını istediler.

Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Düğün Salonu’nda Vali Köşger’i, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve mahalle muhtarları karşıladı. Toplantıda, 18 mahallede toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması, Gökbel Barajı’nının 2019 yılında faaliyete geçirilmesi görüşüldü. Ayrıca Topçam Barajı’ndaki sulama kanallarının yer altına alınması, tarım arazilerinde yaban domuzlarının çok büyük zarar gördüğü ve bu konuda önlem alınması ve AYDEM borçlarında yapılandırılma yapılması ve sezon sonunda faturaları taahhüt ettirilmesi, Alabanda Kavşağı’na dönel kavşağa dönüştürülmesi gibi ilçenin önemli konularına değinildi.

Çine’de gerçekleştiren toplantıda ilçenin sorunlarını ele aldıklarını belirten Vali Köşger “Toplantının amacı şimdiye kadar devletin ilçede yaptığı hizmetlerin bir değerlendirilmesi. İlçenin öncelikli sorunlarını ele aldığımız bir toplantı. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlar sorunlarını dile getiriyor, daire amirleri buradalar. Anında çözüm üretilen, yanlış anlaşılan veya müracaat edilmemiş sorunlar var. Onlarla ilgili müracaatlar alınıp, birçoğu bu salonun içerisinde çözülerek çıkılmış oluyor. O açıdan çok pratik ve sonuç alıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Planlama, programlanma ve ödenek vesaire isteyen konularla ilgilide notlarımızı aldık. Onlarla ilgilide önümüzdeki yılın planlamalarını yapıyor arkadaşlarımız. Gayet serbest ve demokratik bir ortamda, herkes istediği konuda söz alarak fikrini söyledi. Bizler de gereken cevaplandırmaları yaptık. Burası bir tarım memleketi tarımla ilgili sulama ile ilgili yoğunlaşan talepler var. Meraya yapılmış konutlarla ilgili bir sıkıntı var. Çine’de, bu sorunla ilgili bir yol haritası belirledik. Tapu kayıt belgelerini müracaat ederek alacaklar. Arkasından da buraların meralardan çıkarılması ile ilgili bir süreç var. Onların kendileri ile anlaştık. Öncelikle Büyükşehir ve Çine Belediyesi’nin imar planlarında değişiklik yapıp buraları meskun alan olarak ilan etmesi lazım. Arkasından da mera vasfının değiştirilmesi ile ilgili talepte bulunulması lazım. Süreci kendilerine anlattık. 18 Mahallede meradaki yapılaşmayla ilgili çözüm yolu tarif edildi. Yılbaşına kadar bütün ilçelerimize ziyaretlerimizi tamamlayacağız” dedi.
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