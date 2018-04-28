Çocuklar gökyüzünü şenlendirdi

Gönüllerince eğlendiklerini söyleyen çocuklar etkinliği düzenleyip kendilerine bu imkânı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri tarafından Tralleis Antik Kenti’nde “Uçurtma Özlemi” etkinliği düzenledi.Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlendi.Etkinlikte...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.