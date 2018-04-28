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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:35

Çocuklar gökyüzünü şenlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri tarafından Tralleis Antik Kenti’nde “Uçurtma Özlemi” etkinliği düzenledi.Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlendi.Etkinlikte...

Çocuklar gökyüzünü şenlendirdi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri tarafından Tralleis Antik Kenti’nde “Uçurtma Özlemi” etkinliği düzenledi.

Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte çocuklara uçurtmalar armağan edilirken aileler de çocuklarıyla birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Gönüllerince eğlendiklerini söyleyen çocuklar etkinliği düzenleyip kendilerine bu imkânı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
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