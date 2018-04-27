Çocuklar tuvalet alışkanlığını bu proje ile kazanacak

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergiledikleri 22 proje ile göz doldurdu. Okulun Tasarım-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanından 2 kız öğrenci tarafından tasarlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Çocuklar için interaktif tuvalet eğitimi’ projesi fuarda en çok ilgi çeken proje oldu.

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Alaeddin Özdemir’in ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen fuar renkli görüntülere de sahne oldu. Birbirinden ilginç 22 projenin sergilendiği fuarda okul bahçesine kurulan Orta Asya Türk Kültürünün simgesi Otağ Çadırı’nda konuklara okul öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli ikramlar sunuldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Müftü Necati Topaloğlu, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda okul öğrencisinin katıldığı fuarda bir konuşma yapan Okul Müdürü Alaeddin Özdemir, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için 22 proje hazırladık. 10’u tasarım, 12’si ise bilgi, araştırma ve anketlerle ilgiliydi. Öğrencilerimiz danışman öğretmenleriyle çalışarak başarılı bir iş çıkardılar. Proje çalışmalarımız geçtiğimiz Şubat ayında başladı. Haftada 3 gün çalışarak da bu seviyeye gelindi. Bu çalışmalarımızda bize destek veren TÜBİTAK yetkilileri başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye’de bir ilki tasarladılar

Okulun Tasarım-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanından 2 kız öğrenci tarafından tasarlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Çocuklar için interaktif tuvalet eğitimi’ projesi de fuarda en çok ilgi çeken proje oldu. Danışman Öğretmen Sunay İstambul’un desteğiyle öğrenciler Esmanur Beyret ve Buse Akan tarafından tasarlanan çocukların eğlenerek tuvalet eğitimi alabilecekleri proje büyük beğeni gördü. Danışman Öğretmen Sunay İstambul, proje hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Öğrencilerimizin projedeki amacı, çocuklara tuvalet eğitimi ile ilgili bilgi verebilmek ve onlara tuvalet alışkanlığı kazandırabilmektir. Bu projede elektronik devre uygulaması, deneme-yanılma yöntemi kullanarak çocukların tuvalette doğru sıralamayı sesli ikaz sistemleri ile yapmalarını sağlamak istedik. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğrencileri olarak yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve bizce de Türkiye’de bir ilk olan bu proje, hem özel eğitimdeki hem de normal çocuklar için de faydalı olacak. Özellikle çocukların sesli talimatlarla alacağı bilgiler doğrultusunda tuvalet alışkanlığı kazanmalarını eğlenceli bir şekilde sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Okul bahçesine Orta Asya Türk Otağı kurdular

Fuarda ikramların yapıldığı alana kurulan ve Orta Asya Türk Kültürünü yansıtan Otağ ise konuklar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Okulun Tarih Öğretmeni Olgun Ergün, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Orta Asya’dan günümüze kadar Türk Kültürünün gelişme çağlarını öğrencilerimize tanıtmak amacıyla bir çalışma yaptık. Hun Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanına kadar geçen süreç içerisinde ana değerlerler olan göçebe hayat, at, ateş, demir gibi bu kültürleri tanıtıp, öğrencilerimizle bir bağ kurmak istedik” dedi.