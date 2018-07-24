AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:22

Dallıca Kavşağı çözüme ulaştı

AYDIN (İHA) – Nazilli’de devlet karayolu üzerinde bulunan ve trafik kazası riskinin yüksek olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’na Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Dallıca Kavşağı çözüme ulaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AYDIN (İHA) – Nazilli’de devlet karayolu üzerinde bulunan ve trafik kazası riskinin yüksek olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’na Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından eklenen trafik sinyalizasyonu faaliyete geçti.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan ve elektrik aboneliği Nazilli Belediyesi’ne ait olan Dallıca Mahallesi Kavşağı kontrollü trafik ışıkları aktif hale geldi.

Karayolunun geliş ve gidiş güzergahı ile Dallıca Mahallesi çıkışı olmak üzere 3 adet trafik sinyalizasyonunun eklendiğini belirten Başkan Alıcık, “Dallıca Mahallesi kavşağına trafik ışığı eklenmesi bizim yaklaşık 1 yıldır uğraştığımız bir konuydu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmıştık. Ekipler geçtiğimiz haftalarda buraya gelerek çalışmalara başladı. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde trafiğe çıkması. Hem ilçemizde bulunan AVM güzergahında hem de Dallıca Mahallesi kavşağımızda olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafik sinyalizasyonu eklenmesi bizim büyük önem verdiğimiz bir konuydu. Emeği geçen, büyük ilgi ve alaka gösteren Sayın Bakanımıza ve Karayolları Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku