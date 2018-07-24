Dallıca Kavşağı çözüme ulaştı

AYDIN (İHA) – Nazilli’de devlet karayolu üzerinde bulunan ve trafik kazası riskinin yüksek olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’na Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından eklenen trafik sinyalizasyonu faaliyete geçti.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan ve elektrik aboneliği Nazilli Belediyesi’ne ait olan Dallıca Mahallesi Kavşağı kontrollü trafik ışıkları aktif hale geldi.

Karayolunun geliş ve gidiş güzergahı ile Dallıca Mahallesi çıkışı olmak üzere 3 adet trafik sinyalizasyonunun eklendiğini belirten Başkan Alıcık, “Dallıca Mahallesi kavşağına trafik ışığı eklenmesi bizim yaklaşık 1 yıldır uğraştığımız bir konuydu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmıştık. Ekipler geçtiğimiz haftalarda buraya gelerek çalışmalara başladı. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde trafiğe çıkması. Hem ilçemizde bulunan AVM güzergahında hem de Dallıca Mahallesi kavşağımızda olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafik sinyalizasyonu eklenmesi bizim büyük önem verdiğimiz bir konuydu. Emeği geçen, büyük ilgi ve alaka gösteren Sayın Bakanımıza ve Karayolları Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.