Davutlar ve Güzelçamlı’da imar barışı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İmar Barışı ile ilgili olarak ilçe merkezinin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde de bilgilendirme toplantısı düzenledi.Kuşadası Belediye Başkanı Özer...

Kuşadası Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İmar Barışı ile ilgili olarak ilçe merkezinin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde de bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında, Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Davutlar Mahallesi Belediye Düğün Salonu ile Güzelçamlı Mahallesi Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantılara vatandaşlar büyük bir katılım gösterdi.