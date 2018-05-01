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01 Mayıs 2018 Salı 14:08

Değişim Koleji ‘HAS-MUN2018’de Aydın’ı temsil etti

Kadir Has Üniversitesi’nde yurtiçi ve yurtdışından önde gelen lise ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen HAS-MUN2018’de Aydın’ı Değişim Koleji temsil etti. Türkiye’nin en başarılı okul ve öğrencilerinin yer aldığı Has-Mun2018’de...

Değişim Koleji ‘HAS-MUN2018'de Aydın'ı temsil etti
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Kadir Has Üniversitesi’nde yurtiçi ve yurtdışından önde gelen lise ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen HAS-MUN2018’de Aydın’ı Değişim Koleji temsil etti. Türkiye’nin en başarılı okul ve öğrencilerinin yer aldığı Has-Mun2018’de gençler birer dünya vatandaşı olabilmenin gerekliliğini konuştular.

Değişim Koleji, bu yıl 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler simülasyonu olan MUN (Model United Nations)’a katıldı. Çeşitli dünya sorunlarını İngilizce olarak tartışılıp çözüm yollarının arandığı programın oldukça keyifli geçtiğini belirten öğrenciler hem görüş ve düşüncelerini dile getiridkilerini hem de bir çok konuda ufuklarının açıldığını belirttiler.

Birer dünya vatandaşı olabilmek, olaylara çözüm odaklı yaklaşabilmek, dünyada olup bitenlerden haberdar olmak ve gerçek bir diplomat gibi sorunlara çözüm önerileri getirebilmek amacıyla bir araya gelen gençler fikirlerini özgürce paylaştı. Programda İngilizce fikir beyan etmenin yanında topluluk karşısında konuşabilme becerilerini de denemiş olduklarını belirttiler.
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