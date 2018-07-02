Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda kutladı

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde...

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde ilk, orta ve lise dereceli okullar arasında düzenlenen “Deniz Hayallerimizi Süslüyor” başlıklı resim yarışmasının seçkilerinin yer aldığı serginin açılışıyla devam etti.

Kutlamalar saat 17.00’da Güvercinada’da düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9 buçuk beygir tekne, kartondan tekne, yüzme, halat çekme, yağlı direk bayrak alma gibi yarışmaların yer aldığı etkinlikler Kuşadalılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Deniz araçlarının gösterileriyle renk kattığı etkinlikte protokol üyeleri tarafından denize 6 bin yavru balık bırakıldı.

Etkinliklerin açılışında konuşan Liman Başkanı Karabacak “Deniz ekosisteminin korunması, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi, modern anlamda açık deniz balıkçı filolarının tesis edilmesi, denizdeki maden ve petrol yataklarının işletilmesi ve denizcilik eğitimine önem verilmesi, hak ve çıkarlarımızın korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Karabacak’ın ardından konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan, Türkiye’de denizciliğin gelişmesi için çalıştıklarını belirterek asıl hedeflerinin Türkiye’yi denizcilikte birinci sıraya getirmek olduğunu ifade etti.

Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise tarihte Türklerin denizcilik alanında büyük başarılar kaydetmiş olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin günümüzde de denizcilik alanında önemli çalışmalar yürüten bir ülke olduğunu söyledi.

Vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıtılan etkinliğin sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

Güvercinada’da düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinin ardından Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Vekili Hakan Turhan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Kuşadası Ege Ports Limanı’na ait bir römorkör ile denize açılarak deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram etkinlikleri kapsamında son olarak denizci yazar Ekrem İnözü “Dünya Denizlerinde Geçen 20 Yıl ve 100.000 Milin Öğrettikleri” başlıklı bir söyleşiyle Kuşadası Setur Marina’da okurlarıyla buluştu. İnözü, söyleşinin ardından “Dünya Varmış” adlı kitabını okurları için imzaladı.