Dereceli kupaya doymuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Doktor Öğretim Görevlisi Çağatay Dereceli, Üniversiteler Arası Basketbol müsabakalarından çift kupayla ayrıldı.Dereceli’nin antrenör olarak görev aldığı ADÜ Basketbol takımı, bayanlarda ve erkeklerde...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Doktor Öğretim Görevlisi Çağatay Dereceli, Üniversiteler Arası Basketbol müsabakalarından çift kupayla ayrıldı.

Dereceli’nin antrenör olarak görev aldığı ADÜ Basketbol takımı, bayanlarda ve erkeklerde çifte zafer yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

17-21 Nisan tarihleri arasında ADÜ Spor Salonu’nda düzenlenen ve bayanlarda 4, erkeklerde ise 10 üniversite takımının katıldığı müsabakalar sonunda iki kategoride de namağlup şampiyon olan ADÜ basketbol takımları 7-11 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan Süper Lig’e çıkma müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.