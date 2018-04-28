Dereköy Mahallesi’nin çocukları Ali Aracı Parkı’nda buluşacak

Efeler Dereköy Mahallesi’de 1934 ile 1974 yılları arasında aralıksız olarak 40 yıl muhtarlık yapan merhum Ali Aracı’nın isminin verildiği park düzenlenen tören ile hizmete açıldı.Kurulduğu günden bu yana tüm mahallelere eşit hizmet...

Efeler Dereköy Mahallesi’de 1934 ile 1974 yılları arasında aralıksız olarak 40 yıl muhtarlık yapan merhum Ali Aracı’nın isminin verildiği park düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Kurulduğu günden bu yana tüm mahallelere eşit hizmet götüren Efeler Belediyesi kırsal mahallerdeki çocukları sevindirmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park olarak düzenlenen parkın içerisindeki tek katlı yapının da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tadilatı yapılarak mahallelinin ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. Parkın açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Yardımcıları O. Derya Tıkır, Ali Seydi Koca, Belediye Meclis Üyeleri Sıdıka Fahlioğulları, Halis Günday, Dereköy Mahalle Muhtarı Ali İlhan başta olmak üzere mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak konuşan merhum muhtar Aracı’nın yeğeni emekli öğretmen Şükrü Aracı, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere parkın yapımında emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Çocukluğunda parkın içerisindeki tek katlı yapıda ders çalıştığını kaydeden Aracı bu yapının yine aynı anlayışla mahalle çocuklarına hizmet edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İyi ki Mesut bey başkanımız oldu"

Başkan Özakcan’ı bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Dereköy Mahalle Muhtarı Ali İlhan, "İdarecilik küçümsenecek bir şey değil. Mesut başkanım siyasi görüş önemsemeksizin Efeler halkının her zaman yanında olarak başarılı bir idarecilik örneği sergilemektedir. Tüzel kişilik zamanında mahallemize bu hizmetleri getirme gibi bir imkanımız yoktu. İyi ki büyükşehir yasası çıkartılarak Mesut bey bizim başkanımız oldu. Bu bizim için çok büyük bir lütuf. Sağolsun kendisi her zaman bize bir telefon uzaklığında. Bir dediğimizi iki etmiyor. Yollarımızı yaptırıyor, park açıyor, temizlik ve cenaze gibi bir çok hizmet sunuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

"En ufak yeşil alanları bile değerlendiriyoruz”

Efeler Belediyesi eski Aydın Belediyesi’ne 56 köy, 5 beldemizin katılması ve nüfusunun 100 bin artmasıyla yeni bir görev alanı haline geldiğini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sıfırdan tüm müdürlüklerimizi ve birimlerimizi kısa zamanda oluşturarak zorunlu tüm hizmetlerimizi bu güne kadar yerine getirdik, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Mahallerimizde park olarak değerlendirebileceğimiz en ufak yeşil alanları görüldüğü gibi park olarak değerlendiriyoruz.

Dereköy mahallemizdeki çocuklarımız merkez mahallelerdeki oyun gruplarımızın aynısının bulunduğu bu parkımızda hoşça vakit geçirirken, vatandaşlarımız da Aydın ovası manzaralı parkımızda sohbet edip, sosyalleşme fırsatı bulacaklardır" ifadelerini kullanarak parkın tüm mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesini meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte kesen Başkan Özakcan, parkı gezerek gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Açılış sonunda tavuk-pilav, ayran ve helva hayrı yapılarak tören sonlandırıldı.