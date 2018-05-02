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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18

Didim Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı.Didim Belediye Meclis salonunda yapılan meclis toplantısına mazeretli olarak CHP’den Sinan Ceyhan, Celalettin Erol, DSP’li...

Didim Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
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Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı.

Didim Belediye Meclis salonunda yapılan meclis toplantısına mazeretli olarak CHP’den Sinan Ceyhan, Celalettin Erol, DSP’li Mustafa Kıray, MHP’li Nuh Ali Yılmaz ve AK Partili Maşallah Subaşı ile Cemal Engil katılmadı. Toplantıya ek olarak 3 gündem maddesi eklendi. 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimlerde Milletvekili aday adaylığı için istifa eden AK Parti’li Seda Sarıbaş’ın yerine belediye meclisine yedek meclis üyelerinden Mehmet Gökdemir meclise seçildi. Gökdemir ilk meclis toplantısında yerini aldı.

Gündemde var olan maddelere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna sevk edilirken Sarıbaş’tan boşalan Hukuk Komisyonu üyeliğine AK Parti’li Mehmet Gökdemir seçildi. Başkan Atabay’da yeni meclise seçilen Gökdemir’e hoş geldiniz diyerek çalışmalarında başarılar diledi.
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