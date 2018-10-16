Didim Belediyesinden iki yeni hizmet

Didim Belediyesince serada üretilen ürünlerin sergilendiği “Hediyelik eşya satış evi” ile “Ücretsiz ikram aracı” kamuoyuna tanıtıldı. Didim belediye Başkanı Deniz Atabay ücretsiz aracı her yerde kullanabileceklerini belirterek, satış evinde ise aromatik bitkilerin yanı sıra heykel atölyesinde üretilen ürünlerin de satışa sunulacağını belirtti.

Didim Belediyesi garajında hurda halinde bırakılan araç, belediye seramik ve heykel atölyesinde yeniden tasarlanıp boyanarak “Hediyelik eşya satış evi” ne dönüştürülürken, yine belediye etkinliklerinde kullanılmak üzere ’Ücretsiz ikram aracı’ hizmete sokuldu.

Yeni araçlarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Deniz Atabay “Belediye garajında hurda halinde bırakılan aracımızı, Heykeltıraşımız Olgaç Bey’in çalışmaları sonucunda modern bir hale geldi. İçerisinde şu an Belediye seramızda ürettiğimiz ürünler yer alıyor. Araçta serada ede edilen tıbbi aromatik yağlar, zeytin yağlar ve sabunlar bulunuyor. İlerleyen süreçte heykel atölyesinde üretilen ürünlerde satışa çıkartılacak. Ayrıca bu ürünleri bir hafta sonra hazır hale gelecek olan ’didimürün.com’ adresinde de tüm Türkiye’ye satışa sunulacak. Güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Üretken belediyecilik noktasında attığımız adımlar birisi; bu araç traktör yardımıyla istenilen yerde götürülebiliyor. Görüntüsü itibariyle de çok olumlu tepkilerde aldık” dedi.

Belediye olarak ücretsiz ikram aracı hizmetini de faaliyet koyduklarını belirten Başkan Atabay “Sıcak ve soğuk içecekleri halkımıza ücretsiz ikram edeceğiz. Hem belediyemizin etkinliklerinde hem de maç ve konser gibi etkinliklerde halkımızın hizmetine sunacağız. Sadece içecek anlamında değil soğuk kış günlerde örneğin maçlarda sıcak çorba ikramlarımızda olacak. Kent merkezinde değil mahallelerimizde de bu hizmet süreç içerisinde vereceğiz” dedi.