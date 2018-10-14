Didim Belediyespor:3 Konyaaltı Belediyespor:0

Bölgesel Amatör Lig 7. grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Antalya ekiplerinden Konyaaltı Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.BAL. 7. grup maçında Didim Belediyespor, Konyaaltı belediyespor 3-0 gibi...

Bölgesel Amatör Lig 7. grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Antalya ekiplerinden Konyaaltı Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

BAL. 7. grup maçında Didim Belediyespor, Konyaaltı belediyespor 3-0 gibi net bir skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar:

2.Dk: Ceza sahasında Süleyman’a yapılan hareket sonrasında hakem penaltı çaldı. Topun başına geçen takım kaptanı Turgut topu filelere gönderdi (1-0)

18 Dk: Didim Belediyespor’lu Süleyman ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topa dokunan Suka topu ağlara gönderdi (2-0)

45+ 2 dakikada ceza sahasına yapılan orta Konya altı defansı tarafından uzaklaştırılamayınca topa gelişine vuran Fatih sol köşeden toğu doksana gönderdi. (3-0) İlk yarı 3-0 ev sahibi takımı önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında Konya altı takımı aradığı golleri bulamazken, Didim ise eline geçen net fırsatları gole çeviremeyince maç 3-0 sona erdi.