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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:31

Didim Ticaret Odası’nın yeni yönetimi mazbatasını aldı

Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Mete Telyakar ve Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş mazbatalarını aldı.Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Hilmi Erbaş, Meclis Başkanı Mete Telyakar ile yönetim ve meclis üyeleri...

Didim Ticaret Odası'nın yeni yönetimi mazbatasını aldı
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Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Mete Telyakar ve Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş mazbatalarını aldı.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Hilmi Erbaş, Meclis Başkanı Mete Telyakar ile yönetim ve meclis üyeleri mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. Meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimlerinin ardından meclis üyelerinin oyuyla Yönetim Kurulu Başkanı olan Hilmi Erbaş ve Meclis Başkanı Seçilen Mete Telyakar ile Meclis Üyelerinin 24 Nisan Salı günü mazbata alması ile Didim Ticaret Odası seçim süreci tamamladı. Mazbata alımından sonra ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, seçim sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı İlçe Seçim Kuruluna teşekkür etti.

Ümmet Akın’dan hayırlı olsun ziyareti

Germencik Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 2019 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Ümmet Akın, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Meclis Üyesi Eda Yücel İlhan, MHP ilçe yönetimi, kadın kollarından yöneticileri katıldı.

Ümmet Akın, Başkan Hilmi Erbaş ve Didim Ticaret Odası yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Hilmi Erbaş nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Ziyarette Didim ve Aydın ekonomisi hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
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