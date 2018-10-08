AYDIN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:33

Didim’de 16’sı çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 16’sı çocuk, 4’ü kadın 32 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Didim’de görevli sahil güvenlik botu tarafından Tekağaç Burnu güneybatısında...

Didim'de 16'sı çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 16’sı çocuk, 4’ü kadın 32 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Didim’de görevli sahil güvenlik botu tarafından Tekağaç Burnu güneybatısında içinde kaçak göçmen bulunan hareket halinde bir lastik bot tespit etildi. Yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 16 Irak, 11 Suriye ve 5 Filistin uyruklu toplam 32 kaçak göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç Bürosuna teslim edildi.
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