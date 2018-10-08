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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:04

Didim’de 256 gr skunk ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde firari şüpheli olarak aranan bir şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 256 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Didim'de 256 gr skunk ele geçirildi
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Aydın’ın Didim ilçesinde firari şüpheli olarak aranan bir şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 256 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli olarak aranmakta olan Ş.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelinin Fevzipaşa Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 256 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari şüpheli Ş.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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