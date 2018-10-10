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10 Ekim 2018 Çarşamba 07:44

Didim’de 50 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 21’i çocuk, 11’i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından...

Didim'de 50 kaçak göçmen yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 21’i çocuk, 11’i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botun içerisindeki 29 Afganistan, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 İran, 2 Filistin, 2 Senegal, 2 Mali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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