AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalanan ve haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde “Hükümlü veya tutuklunun kaçması, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan aranması olan O.D. ve “Dolandırıcılık” suçundan aranması bulunan A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Didim’de aranan 2 şüpheli tutuklandı
AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalanan ve haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü...